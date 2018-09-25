Представитель Всемирного банка прибыл в Бангладеш для помощи рохинджа

Дакка, , 18:31 — REGNUM В Дакку с официальным визитом прибыл вице-президент Всемирного банка Хартвиг Шефер, занимающийся актуальными экономическими проблемами Южной Азии. Цель поездки — расширение сотрудничества между Бангладеш и Всемирным банком. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», это первый зарубежный визит Хартвига Шефера в должности вице-президента Всемирного банка после вступления его в эту должность 1 июля 2018 г.

Вице-президент обсудил с бангладешской стороной способы разрешения кризиса рохинджа и формы помощи Бангладеш со стороны Всемирного банка в этом вопросе. Программа визита включает посещение вице-президентом лагеря для беженцев-рохинджа в Кокс-Базаре, а также встречу с представителями местных властей и администрацией лагеря.