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В «Роскомосе» сообщили о кадровых перестановках

Экономика

Назначены и.о. первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» и и.о. гендиректора ЦНИИмаш

Москва, 25 сентября 2018, 15:30 — REGNUM  Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) возглавит Николай Севастьянов, приказ о его назначении на пост и.о. гендиректора подписал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба госкорпорации.

Ранее Севастьянов исполнял обязанности первого заместителя гендиректора «Роскосмоса», а в 2008—2018 гг. руководил головным конструкторским бюро ОАО «Газпром космические системы» в должности генерального конструктора.

Одновременно на пост и.о. первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» назначен Максим Овчинников, ранее работавший заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Назначение произведено 24 сентября.

С этой же даты Татьяна Ельфимова, ранее занимавшая данную должность в Роскосмосе, переведена на пост советника генерального директора Госкорпорации.

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