Комитет Госдумы поддержал кандидатуры ЦБ в Совет директоров

Москва, , 15:25 — REGNUM Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал кандидатуры, преложенные главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной на пост членов Совета директоров ЦБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Глава Центробанка предложила десять кандидатов в члены совета директоров. Семеро из них уже состоят в совете, но срок их полномочий подходит к концу. Так, по предложению правительства, в Совете директоров продолжат работу два первых зампредседателя ЦБ Сергей Швецов и Ксения Юдаева, два зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин и Владимир Чистюхин, два советника главы ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский, а также начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Трое членов Совета директоров войдут в него в первый раз. Среди них директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, а также зампредседателя комитета ЦБ Руслан Вестеровский.

Госдума рассмотрит кандидатуры в Совет директоров ЦБ на пленарном заседании 10 октября.

Совет директоров — коллегиальный орган правления ЦБ, который принимает важнейшие решения по вопросам основных направлений кредитно-денежной политики, основных направлений развития финрынка, изменения уровня ключевой ставки, оценки кредитоспособности банка и прочие решения, затрагивающие финансовый рынок РФ.