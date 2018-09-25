Костромичи стали чаще покупать местный алкоголь

Кострома, , 15:24 — REGNUM За 8 месяцев текущего года акцизы на алкогольные напитки пополнили бюджет Костромской области на 197 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. В регионе отмечают рост продаж местной алкогольной продукции.

В текущем году поступления от акцизов на алкоголь выросли в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 177,9 миллионов рублей. На 68,9% — 7,5 миллионов рублей — увеличились поступления от акцизов от костромских производителей пива, объемы выпускаемой ими продукции выросли на четверть. Отметим, что костромское пиво реализуется также в Ивановской, Ярославской и Московской областях.

Всего в регионе действует 376 лицензий на продажу алкоголя, сведения об объемах продажи пива предоставляет 688 «хозяйствующих субъектов». За последние 7 месяцев в рамках работ по лицензионному контролю правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, составили 493 протокола об административных правонарушениях и изъяли 1 167,8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре прошлого года в Костроме возобновил работу ликероводочный завод, который был построен в 1884 году. За первый квартал 2018 года завод пополнил областной бюджет, оплатив акцизы на 64 миллионов рублей.

«С увеличением сбыта продукции налоговые отчисления в бюджет будут увеличиваться, для региона это очень важно. По планам в этом году предприятие планирует выплатить в бюджеты различных уровней около 300 миллионов рублей», — сообщал заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.

Отметим, что за 5 месяцев текущего года предприятие выпустило более 18 тысяч декалитров алкогольной продукции. Руководство завода планирует расширить ассортимент и запустить новые производственные линии.