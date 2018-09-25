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Facebook назначил Аджита Мохана исполнительным директором филиала в Индии

Экономика

Исполнительным директором и вице-президентом индийского филиала компании Facebook был назначен Аджит Мохан, бывший генеральный директор компании Hotstar

Facebook назначил Аджита Мохана исполнительным директором филиала в Индии
geralt
Facebook

Нью-Дели, 25 сентября 2018, 22:41 — REGNUM  В начале 2019 года к выполнению своих обязанностей в качестве вице-президента и исполнительного директора индийского филиала Facebook был назначен Аджит Мохан, который ушел с поста генерального директора компании Hotstar, специализирующейся на потоковом вещании в режиме онлайн.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в обязанности Аджита Мохана будет входить разработка и реализация стратегии компании в Индии. При этом отчетность будет напрямую направляться в головной офис в США, а не в региональный департамент Азиатско-Тихоокеанского региона. Также среди приоритетов нового исполнительного директора индийского филиала Facebook стоит проведение качественной инвестиционной политики.

В октябре 2017 года ответственный за индийское направление в компании Facebook Уманг Беди покинул свой пост, исполняющим обязанности был назначен Сандип Бхушан. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года проходило создание филиала компании в Индии.

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Зарубежная хроника
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