Facebook назначил Аджита Мохана исполнительным директором филиала в Индии

Нью-Дели, , 22:41 — REGNUM В начале 2019 года к выполнению своих обязанностей в качестве вице-президента и исполнительного директора индийского филиала Facebook был назначен Аджит Мохан, который ушел с поста генерального директора компании Hotstar, специализирующейся на потоковом вещании в режиме онлайн.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», в обязанности Аджита Мохана будет входить разработка и реализация стратегии компании в Индии. При этом отчетность будет напрямую направляться в головной офис в США, а не в региональный департамент Азиатско-Тихоокеанского региона. Также среди приоритетов нового исполнительного директора индийского филиала Facebook стоит проведение качественной инвестиционной политики.

В октябре 2017 года ответственный за индийское направление в компании Facebook Уманг Беди покинул свой пост, исполняющим обязанности был назначен Сандип Бхушан. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года проходило создание филиала компании в Индии.