Санкции: эстонские фирмы хотят участвовать в выставке «ТрансРоссия»

Таллин, , 15:23 — REGNUM Несмотря на не самые простые отношения между Эстонией и Россией, эстонские компании будут представлены на ежегодной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия-2019», об этом сообщается на официальном сайте эстонского Фонда содействия развитию предпринимательства EAS.

Заявки на участие в национальном стенде на международной выставке, которая состоится в Москве с 15 по 17 апреля следующего года, от эстонских предприятий уже принимаются Фондом EAS.

По мнению куратора эстонского стенда на выставке Татьяны Ерёминой, интерес компании из Эстонии к выставке не уменьшится, и общий национальный стенд обязательно будет представлен как минимум стандартным числом участников. Обычно количество участников варьируется от 11 до 13 компаний, при этом 80% из них — постоянные участники выставки, сообщила Ерёмина в комментарии агентству Sputnik.Эстония. Она также отметила, что рынок транспортных компаний в Эстонии довольно стабилен, и постоянное присутствие некоторых из эстонских фирм на «ТрансРоссии» — знак того, что компаниям это необходимо.

«Россия остается не только ближайшим соседом Эстонии, но и крупным потребительским рынком Европы. И товаропотоки, грузопотоки, которые идут из России и в Россию через Европу, безусловно, сохраняются. Даже с учетом санкций грузопоток не уменьшается в разы, он лишь становится более сложным, меняется номенклатура грузов. К тому же «ТрансРоссия» — не только российский рынок, но и европейский, а также Россия может рассматриваться как транзитная страна по направлению в страны Азии», — отметила она.

Ранее ИА REGNUM передавало слова Ерёминой о том, что отсутствие политической поддержки со стороны государства усложняет деятельность эстонских транзитных компаний, участвующих в российском транзите. По ее словам, «отсутствие министерства экономики и коммуникаций в последние годы стало нехорошей традицией, которая не нравится самим предприятиям». В последний раз чиновники министерства экономики и коммуникаций Эстонии присутствовали на «ТрансРоссия» в 2013 году.

В этот раз она также обратила внимание на данную проблему, заявив, что «ей очень хотелось бы, чтобы был интерес не только со стороны частников, но и со стороны государства, а именно министерства транспорта Эстонии, так как поддержка государства — некий знак качества рынка».