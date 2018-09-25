Индия сократит импорт нефти из-за роста цен на углеводороды

Нью-Дели, , 16:59 — REGNUM Председатель нефтяной корпорации Индии Саджив Сингх 24 сентября сообщил прессе, что Индия, будучи третьей страной в мире по импорту нефти, может сократить закупку углеводородов в виду роста цен на сырье и ослабления национальной валюты. Предприятия нефтепереработки проводят инвентаризацию с целью определения точного объема нефти как поставляемой посредством нефтепроводов, так и ввозимой танкерами в данный момент.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», импорт нефти составляет 81% от общего объема, который необходим индийской экономике. В августе 2018 года Индия закупила 18,6 миллионов тонн нефти стоимостью 9,8 миллиарда долларов США, а в августе 2017 года 18,1 миллионов тонн, заплатив за них 6,4 миллиарда долларов.

Цены на бензин и топливо в Индии продолжают расти. Однако окончательное решение по вопросу принятия соответствующих мер для урегулирования ситуации принято не было. Проблема все еще рассматривается правительством страны.