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ЕК: срочно провести расследование по отмыванию денег в Danske Bank

Экономика

Вопрос: расследуют ли?

Рига, 25 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Еврокомиссия призвала провести в ЕС расследование, чтобы выявить недостатки в регулировании, которые привели к скандалу с отмыванием денег в эстонском филиале датского Danske Bank, сообщает Delfi.lv.

Ранее ИА REGNUM подробно рассказало о недавно разразившемся скандале об отмывании крупных сумм денег в Эстонии. Согласно внутренней финансовой проверке банка, более половины клиентов нерезидентов были подозрительными и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро, соответственно тоже были признаны сомнительными.

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Как сообщает Delfi. lv cо ссылкой на AFP, Еврокомиссия направила Европейскому банковскому управлению (EBA) письмо с просьбой полностью использовать свои полномочия, чтобы выяснить, что произошло с мониторингом эстонского филиала Danske.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Кристиан Виганд, в письме Еврокомиссия призывает EBA выявить потенциальные нарушения или неисполнение законодательства ЕС со стороны финансовых инспекций Эстонии и Дании. Расследование также просят провести срочно.

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Экономический кризис в Прибалтике
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