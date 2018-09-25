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Премьер-министр Нарендра Моди открыл сотый аэропорт в Индии в Сиккиме

Экономика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в открытии первого аэропорта в штате Сикким на северо-востоке страны

Нью-Дели, 25 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди 24 сентября принял участие в церемонии открытия первого аэропорта в штате Сикким (Гангток) вблизи деревни Пакйонг, которая расположена в 33 километрах от административного центра. Первый камень в основание здания аэропорта был заложен в 2009 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», первый коммерческий рейс из аэровокзала стартует 4 октября 2018 года. Аэропорт Пакйонг станет 100 воздушным портом в Индии и обеспечит прямое сообщение между штатом Сикким и остальными частями страны.

Территория аэровокзального комплекса занимает площадь около одного квадратного километра и расположена на высоте полутора тысяч метров в 60 километрах от индийско-китайской границы.

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Зарубежная хроника
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