У нефти есть потенциал уйти за $82

Москва, , 15:17 — REGNUM Цены на нефть продолжают активный рост, поскольку надвигающиеся санкции США против Ирана и нежелание ОПЕК+ увеличить объем производства поддерживали рынок. Все прекрасно понимают, что Иран потеряет значительные объемы экспорта, учитывая нежелание ОПЕК + увеличить объем производства, чтобы восполнить разрыв в поставках, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В то время как Великобритания, Китай, Франция, Германия, Россия и Иран 25 сентября заявили, что они полны решимости разработать механизмы оплаты для продолжения торговли, несмотря на санкции со стороны США, при этом они будут производить от 1 до 1,5 млн баррелей в день нефти и осуществлять поставки на рынок», — отметил эксперт.

Трамп требует от ОПЕК и России увеличить объемы производства, чтобы компенсировать ожидаемое падение иранского экспорта. Однако ОПЕК и Россия до сих пор отвергали такие призывы. Любое официальное решение о выпуске нефти группой производителей, за исключением внеочередного собрания, состоится только на декабрьском совещании. Потенциально цены на нефть продолжат рост. Иран теряет экспорт, а ОПЕК + остается в режиме ожидания. Трамп должен понимать, что страны ОПЕК+ не являются организацией, принадлежащей США, и любые приказы и просьбы со стороны Вашингтона могут быть с легкостью проигнорированы.

«Тем не менее отсутствие ясности в отношении потенциального общего объема потерь иранской нефти из-за санкций США поможет поддержать цены в краткосрочной перспективе. Для марки Brent цена может достигнуть $82,50 за баррель, для сланцевой нефти марки WTI диапазон цен может быть $73,00 за баррель», — считает Гасанов.

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