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Въезд в Астану планируют сделать платным

Экономика

Платный проезд планируется установить на период утреннего часа пик

Астана, 25 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  Акимат (администрация) Астаны прорабатывает проект платного въезда в город, сообщает 25 сентября издание «Елорда инфо» со ссылкой на первого заместителя акима (мэра) Астаны Сергея Хорошуна.

По его словам, после введения платного въезда в город с 7 до 9 утра среднюю скорость потока автомобилей можно будет увеличить на 15−20%. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Чиновник добавил, что проезд будет платным только в утренний час пик. В остальное время проезд будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр по инвестициям и развитию Казахстана заявил, что в сентябре планируется запустить в эксплуатацию три новых участка платных автомобильных дорог общей протяженностью 471 км.

Читайте ранее в этом сюжете: В сентябре в Казахстане будет запущено почти 500 км платных дорог

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