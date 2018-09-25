Въезд в Астану планируют сделать платным

Астана, , 15:15 — REGNUM Акимат (администрация) Астаны прорабатывает проект платного въезда в город, сообщает 25 сентября издание «Елорда инфо» со ссылкой на первого заместителя акима (мэра) Астаны Сергея Хорошуна.

По его словам, после введения платного въезда в город с 7 до 9 утра среднюю скорость потока автомобилей можно будет увеличить на 15−20%. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

Чиновник добавил, что проезд будет платным только в утренний час пик. В остальное время проезд будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр по инвестициям и развитию Казахстана заявил, что в сентябре планируется запустить в эксплуатацию три новых участка платных автомобильных дорог общей протяженностью 471 км.

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