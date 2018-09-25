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Пакистан получит кредит у Саудовской Аравии

Экономика

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил о том, что Саудовская Аравия возможно предоставит Пакистану кредит в октябре

Исламабад, 25 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Во время пресс-конференции 24 сентября министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри сообщил, что Саудовская Аравия скорее всего предоставит кредит Пакистану в октябре.

По сообщению пакистанского телеканала SamaaTV, предоставление кредита Саудовской Аравией стало возможным после визита в страну премьер-министра Пакистана Имран Хана. В ходе визита Имран Хан и министр финансов Пакистана Асад Умар обсудили с представителями саудовского правительства ряд важнейших финансовых вопросов, среди которых, предположительно, было предоставление крупного кредита. Ранее министр информации и телерадиовещания не подтвердил и не опроверг возможность предоставления кредита, однако отметил, что ожидает крупных саудовских инвестиций. Представители правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») заявили о «сделке на сумму в 10 миллиардов долларов» с Саудовской Аравией, обещающей крупные вложения в пакистанскую экономику.

На сегодняшний день пакистанская экономика переживает кризис дефицита платежного баланса. Для выхода из сложившейся ситуации правительство рассматривает альтернативы кредиту МВФ (Международный Валютный Фонд) — займы у КНР или Саудовской Аравии.

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Зарубежная хроника
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