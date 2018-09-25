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Судан получит 60 миллиардов долларов материальной помощи от КНР

Экономика

Республика Судан получит около 60 миллиардов долларов в качестве материальной помощи от Китайской Народной Республики

Хартум, 25 сентября 2018, 16:53 — REGNUM  Китайская Народная Республика (КНР) предоставит Судану материальную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Как сообщает 23 сентября международная ежедневная газета на арабском языке «Аш-Шарк Аль-Аусат», базирующаяся в Лондоне, данное решение было принято в ходе работы форума сотрудничества Китай-Африка с целью обеспечить устойчивое развитие республики.

Форум прошел в столице Китая 3 сентября: в нем приняли участие более 50 глав и других высокопоставленных лиц африканских государств. Результатом форума также стало списание Китаем всех долгов Судана вплоть до 2015 года, сумма которых превышает 10 миллиардов долларов. Кроме того, КНР обязалась инвестировать в нефтяную и газовую промышленность страны.

Иссам Абдель Вахаб Боб, профессор экономики Университета аль-Нилен в Хартуме, в ходе форума отметил, что этот шаг станет частью инициативы Китая по расширению сотрудничества со странами Африки, где Судан выступит в роли главного стратегического и экономического партнера».

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Зарубежная хроника
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