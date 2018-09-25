Украинский телеканал «UA:Первый» отключили из-за долгов

Киев, , 15:00 — REGNUM На Украине из-за долгов прекращено вещание общенационального телеканала «UA:Первый». Об этом глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания написал в своем Facebook.

По его словам, аналоговое вещание государственного телеканала отключил концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины (КРРТ). Также Аласания добавил, что «UA:Первый» был отключен «из-за долгов государства перед государством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания уведомили, что с 31 августа 2018 года на территории страны будет отключен аналоговый телесигнал. Следует отметить, что по мнению некоторых экспертов, Украина совершенно не готова к переходу на цифровое вещание.

Читайте также: В сентябре на Украине уже не будет аналогового телевидения