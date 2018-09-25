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Вице-премьер КНДР признал кризис в экономике республики

Экономика

Ли Ён Нам объявил о том, что на сегодняшний день КНДР переживает экономический кризис и призвал Южную Корею оказать помощь

Пхеньян, 25 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  Вице-премьер КНДР Ли Ён Нам признал кризис в экономике страны и выразил надежду на то, что Южная Корея сможет помочь повысить уровень развития экономики Северной Кореи.

По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён и руководители других крупных южнокорейских корпораций встретились с вице-премьером Северной Кореи в рамках межкорейского саммита.

Крупнейшие южнокорейские бизнесмены сошлись во мнении, что Северная Корея является одной из беднейших стран мира, но выразили готовность помочь КНДР привлечь инвесторов для развития экономики страны.

Привлечение инвестиций из-за рубежа позволит КНДР развиваться очень высокими темпами, однако прежде необходимо, чтобы с КНДР были сняты международные санкции.

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Зарубежная хроника
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