Получение дохода от гражданства в Италии могут ограничить тремя годами

Рим, , 14:49 — REGNUM Депутаты от итальянской партии «Лига» предлагают ограничить тремя годами срок выплаты дохода от гражданства, сообщает Il Messaggero во вторник, 25 сентября.

Эти выплаты — инициатива партнеров «Лиги» по коалиции, «Движения 5 звезд». Доход от гражданства предполагает доплаты «работающим бедным», а также выплаты временно безработным гражданам на период получения ими новой специальности в обмен на участие в общественных работах.

Предполагается, что минимальный уровень дохода любого гражданина Италии должен будет составлять 780 евро. Ежегодные бюджетные затраты могут составить как минимум 10 млрд евро.

Чтобы найти средства на исполнение этого предвыборного обещания «Движения», депутаты и министры предлагают, с одной стороны, ограничить срок выплат, с другой — отменить утвержденную правительством Маттео Ренци ежемесячную выплату в 80 евро для граждан, чем годовой доход составляет менее 26 тысяч евро.

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