«Для накопления Пенсионного фонда РФ можно поискать другие пути»

Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM Властям нужно искать резервы для пополнения пенсионно-финансовой сферы. Вопрос о повышении пенсионного возраста надо было поднимать заранее, нельзя в такие короткие сроки принимать такое серьезное решение, а потом искать смягчающие обстоятельства. Государству сейчас сложно, но можно было поискать другие пути. заявил корреспонденту ИА REGNUM президент ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (Ростовская область) Владимир Колесников.

Хороший вариант, как можно изыскать средства для Пенсионного фонда РФ, это прогрессивное налогообложение. Можно ввести многоступенчатую систему налогообложения, в зависимости от размера зарплаты. Если человек получает недостаточную зарплату, то ему не нужно платить такой же налог, как человеку с большой зарплатой. Кто больше получает, то больше платит налог. Если ввести достаточно строгие меры, то от уплаты налогов уйти будет сложно, всё зависит от размера наказания.

«Повышать пенсионный возраст надо, раз по статистике продолжительность жизни растёт, ничего страшного в этом нет. Но повышать надо было постепенно, может быть сначала до 58 лет для женщин и 63 для мужчин, а затем добавить еще. При этом хочется отметить, что большинство людей, выйдя на пенсию, продолжают трудовую деятельность, потому что, когда человек работает, он здоровее, находится в тонусе, меньше болеет», — высказал свое мнение Колесников.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»