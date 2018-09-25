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«Оренбургнефть» открыла месторождение с запасами более 2 млн тонн нефти

Экономика

Для разработки месторождения будут построены новые скважины

Оренбург, 25 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  Новое нефтяное месторождение с объемом извлекаемых запасов более 2 млн тонн нефти открыли специалисты компании «Оренбургнефть» при проведении бурильных работ на поисково-оценочной скважине в Оренбургской области, сообщает 25 сентября пресс-служба компании «Роснефть».

Месторождение Мамалаевское расположено в пределах Радовского лицензионного участка. В компании отметили, что в результате работ были получены притоки нефти дебитом от 24 до 240 м3/сут. Свой успех нефтяники объяснили применением современных методов исследований.

Предполагается, что в ходе разработки месторождения будут построены новые объекты: 13 дополнительных эксплуатационных скважин, трубопровод протяжённостью 11 км для перекачки нефти до замерной установки соседнего Восточно-Капитоновского месторождения.

«Оренбургнефть» — крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие, оно ведет деятельность на территории Оренбургской, Самарской, Саратовской областей.

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