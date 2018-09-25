На модернизацию ЖКХ по концессиям направят 311 млрд рублей

Москва, , 14:21 — REGNUM Более 2 тыс. концессионных соглашений заключено в сфере ЖКХ. Инвестиции пойдут на модернизацию объектов коммунального хозяйства, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Договоры предусматривают выделение более 300 млрд рублей. Из них уже вложены 56 млрд рублей — серьезные деньги, отметил он.

«Сегодня у нас более 2 тыс. концессий, объем инвестиций по ним составляет 311 млрд рублей», — приводит слова Чибиса портал «Интерфакс-Недвижимость».

Замминистра напомнил о действии в России коробочного решения по кредитованию коммунальной сферы. Его разработало вместе со Сбербанком министерство строительства.

К концу 2017 года объем обязательств инвесторов по концессионным соглашениям в ЖКХ составлял 279,6 млрд рублей. Концессии и модернизация отрасли с каждым годом сокращают аварийность сетей. Так, с 2013 года аварий на сетях водоснабжения стало вдвое меньше, добавил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Чибис рассказал о планах Минстроя сократить отключение горячей воды в летний период. В некоторых городах срок удалось сократить до трех дней, этот опыт будут распространять, пояснил он.

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