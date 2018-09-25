«Святая Русь» за 8,5 млн: теплоход продан за долги туркомпании из Казани

Казань, , 14:07 — REGNUM В рамках банкротного дела ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания» с торгов был продан принадлежавший ей теплоход «Святая Русь». Сумма сделки, заключенной с индивидуальным предпринимателем, составила более 8,5 млн рублей. Пассажирский теплоход находится в затоне п. Память Парижской Коммуны Борского района Нижегородской области, он заложен у АО «Фондсервисбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цена приобретения имущества составила 8 505 666 рублей при начальной цене лота 11 045 700 рублей. Всего было подано две заявки и победителем торгов был признан индивидуальный предприниматель Андрей Канашин.

Напомним, данный теплоход уже попадал в информационную повестку Татарии в 2015 года, когда его команда пожаловалась в прокуратуру на невыплату заработной платы за два месяца. А другой теплоход этой же компании в тот же год получил печальную известность, после того как при подходе к Волгограду встал без движения, так как у него закончилось топливо.

19 января 2016 года в отношении ООО «Туристическая фирма «Казанская судоходная компания» было введено наблюдение, как первый этап процедуры банкротства. Инициатором иска стала налоговая служба, которой компания задолжала свыше 601,8 тыс. рублей. 7 июня 2016 года компания уже была признана банкротом и в отношении неё открыли конкурсное производство.

«В судебном заседании временный управляющий огласил отчет, анализ финансового состояния, пояснил, что должник является неплатежеспособным, показатели деловой активности указывают на неэффективность хозяйственной деятельности, возможность восстановления платежеспособности за счет деятельности отсутствует», — отмечалось в определении суда.

Балансовая стоимость имущества на тот момент составляла 20,779 млн рублей. На дату объявления компании банкротом в реестр кредиторов были включены требования на сумму 13 316 731,31 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в июне 2008 года, с 30 июня 2016 года находится в стадии ликвидации. Уставный капитал — 200 тыс. рублей, владельцы — Вадим Воронин, Рушан Сатдаров, Сергей Иванов, Михаил Цигенько.

31 августа 2018 года обществу в очередной раз продлили сроки банкротства — до 20 ноября 2018 года.