Госдума направляет коррупционные деньги и имущество в бюджет ПФР

Москва, , 14:01 — REGNUM Законопроект о зачислении средств, конфискованных в рамках борьбы с коррупцией, в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР), Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Авторы инициативы предлагают установить правило, согласно которому средства, конфискованные у коррупционеров, следует сразу направлять в бюджет ПФР. Сегодня такие средства уходят в бюджетную систему РФ, а средства в ПФР направляются трансфертом из федерального бюджета. Законопроект изменяет сложившуюся схему.

За счет нововведения депутаты планируют увеличить бюджет ПФР. Как заявляли авторы законопроекта в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, в 2018 году речь идет о примерно 1,8 млрд рублей.

Так как полученные средства должны быть направлены на выплату страховых пенсий гражданам РФ, то за счет нововведения авторы инициативы рассчитывают повысить размер пенсионных выплат в РФ.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект, уточнив, что помимо денежных средств, конфискованных у коррупционеров, в бюджет ПФР также должны быть перечислены средства, полученные от реализации конфискованного имущества коррупционеров.