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Минсельхоз РФ попросил дополнительных 60 млрд на развитие АПК

Экономика

Просьбу министерства поддержал вице-премьер Алексей Гордеев

Москва, 25 сентября 2018, 14:00 — REGNUM  На поддержку агропромышленного комплекса (АПК) России в 2019 году может быть выделено до 302 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова.

По ее словам, ранее из бюджета в 2019 году планировалось выделить на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства 242,6 млрд рублей, однако в ведомстве сочли указанную сумму недостаточной и ходатайствовали о выделении еще 59,7 млрд рублей. Фастова отметила, что просьбу министерства поддержал вице-премьер Алексей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что современные технологии отечественного производства до сих пор не находят широкого применения в российском агропромышленном секторе. Ответить на указанный вызов призвана государственная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года.

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