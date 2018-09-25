Минсельхоз РФ попросил дополнительных 60 млрд на развитие АПК

Москва, , 14:00 — REGNUM На поддержку агропромышленного комплекса (АПК) России в 2019 году может быть выделено до 302 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова.

По ее словам, ранее из бюджета в 2019 году планировалось выделить на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства 242,6 млрд рублей, однако в ведомстве сочли указанную сумму недостаточной и ходатайствовали о выделении еще 59,7 млрд рублей. Фастова отметила, что просьбу министерства поддержал вице-премьер Алексей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что современные технологии отечественного производства до сих пор не находят широкого применения в российском агропромышленном секторе. Ответить на указанный вызов призвана государственная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года.

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