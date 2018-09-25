«Нафтогаз» Украины засекретил от кабмина решение Стокгольмского арбитража

Киев, , 14:04 — REGNUM Руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» засекретило от правительства Украины газовые контракты с европейскими контрагентами и решение Стокгольмского арбитража по разбирательству с российским «Газпромом». Об этом 25 сентября в эфире телеканала NewsONE заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Решение Стокгольмского арбитража — это коммерческая тайна, это интеллектуальная собственность НАК «Нафтогаза». Они отказали кабмину в предоставлении текста решения. Текст решения — коммерческая тайна. Вопросы взаимоотношения с «Газпромом» и европейскими партнерами — коммерческая тайна. Когда НАК просили: покажите контракты с европейскими контрагентами, они сказали: «Это коммерческая тайна. Можем показать контракт с «Газпромом» — это не коммерческая тайна». А вот прозрачный контракт с европейскими компаниями — это коммерческая тайна», — сказал Землянский.

При этом он обвинил руководство «Нафтогаза» в нежелании рассекретить принцип установления цен на газ для промышленности и населения Украины.

«Формирование тарифов, цен на газ для промышленности — это тоже коммерческая тайна… Цены на газ для населения — та же история. Мы видим очередной клинч, когда Коболев сказал, что цены на газ будут повышены не настолько, насколько сказало правительство. А правительство в лице господина Ревы парирует и говорит: «Вообще нет речи о повышении, мы пока не поднимали этот вопрос. Какое отношение господин Коболев имеет к решениям правительства?» — рассказал Землянский.

Ранее Госстат Украины проинформировал, что в июле 2018 года средняя цена за тысячу кубометров газа для Украины составила 309,1 долларов. В период с января по июль текущего года Украина импортировала 5,3 млрд кубометров природный газ на 1,5 млрд долларов.

Украина закупала газ у 12 европейских компаний. Крупнейшим поставщиком стала Швейцария — было закуплено газа на 590 миллионов долларов. На втором месте по объемам экспорта на Украину идет Германия (513 миллионов долларов), на третьем месте — Польша (129 миллионов долларов). При этом в июне тысяча кубометров газа обходилась Украине в 267 долларов, а в мае — в 263 доллара. Как сообщалось, 24 сентября министр социальной политики Рева в эфире телеканала «Прямой» опроверг заявление руководителя «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о повышении цены на газ для населения.

«До того момента, пока любое решение будет принято, любые заявления, что цена уже повысилась, являются преждевременными. Я понимаю господина Коболева, который возглавляет «Нафтогаз». И, наверное, у него руки чешутся от возможного повышения цены, и какие у него в голове бывают комбинации по поводу того, что это даст ему конкретно, но пока что мне кажется, что он рано радуется», — сказал Рева.

Напомним, 18 сентября глава «Нафтогаза» Коболев заявил, что кабинет министров на переговорах с МВФ согласился на постепенное повышение цены газа для населения до уровня импортного паритета до 2020 года. Миссия Международного валютного фонда работала в Киеве с 6 по 19 сентября. По данным СМИ, МВФ предоставит Украине очередной транш после принятия проекта государственного бюджета на 2019 год.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по результатам двух арбитражных производств между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом».

Так, «Газпром» обязали оплатить $2,56 млрд за невыполнение транзитного контракта. Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа. Кроме того, суд обязал изменить положение контракта о принципе «бери или плати», отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.