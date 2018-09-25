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Жилфонд Калининграда полностью готов к отопительному сезону

Экономика

Об этом на оперативном совещании в администрации Калининграда заявил и.о. главы администрации Игорь Билич

Калининград, 25 сентября 2018, 13:50 — REGNUM  На оперативном совещании администрации городского округа «Город Калининград» сегодня, 25 сентября, был представлен доклад «О ходе подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2018−2019 гг.», в котором сказано, что жилищное хозяйство областного центра готово к отопительному сезону на 100%.

«Для координации работ по проверке жилого фонда к работе в зимних условиях 2018−2019 комитетом городского хозяйства составлены графики проверки выполнения управляющими компаниями работ по подготовке МКД к отопительному сезону, по результатам которой выдаются паспорта готовности. На данный момент проверка закончена, оформлены все паспорта для многоквартирных домов с централизованной системой отопления (2266 многоквартирных домов)», — говорится в докладе за подписью и.о. главы администрации Игоря Билича.

К отопительному сезону также готовы все 78 котельных города. Тепловые сети подготовлены на 96% — 329,2 км из 342,8 км тепловых сетей. В настоящее время ведется проверка готовности муниципального образования городской округ «Город Калининград» Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Получение паспорта готовности намечено на середину ноября.

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Отопительный сезон
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