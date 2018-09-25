Вторник, 25 Сентября 2018 года
14:49:28 МСК

«Пенсионную реформу предварительно стоило обсудить с народом»

Экономика

Может быть рассмотреть другие методы улучшения ситуации в Пенсионном фонде РФ

Ростов-на-Дону, 25 сентября 2018, 13:46 — REGNUM  Пенсионную реформу стоило проводить, но предварительно её нужно было согласовать и обсудить с населением страны, с экспертами, провести народный референдум. Может быть, рассмотреть другие методы улучшения ситуации с пополнением Пенсионного фонда РФ (ПФР), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пожарно-спасательного центра ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (Ростовская область) Роман Карасев.

Большинству граждан, как и президенту РФ Владимиру Путину, не нравится такая жёсткая мера, но выхода из сложившейся экономической ситуации нет. Главное, что в законодательстве будет прописана уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Это важно, потому что эти люди имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, который очень нужен молодому поколению. Они хотят и могут ещё принести пользу для страны.

«В целом реформа пенсионной системы страны назрела, но подходить надо дифференцированно и индивидуально рассматривать каждый субъект РФ, потому что страна огромная, в каждом регионе свои климатические условия проживания», — высказал свое мнение Карасев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Повышение пенсионного возраста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить