«Пенсионную реформу предварительно стоило обсудить с народом»

Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM Пенсионную реформу стоило проводить, но предварительно её нужно было согласовать и обсудить с населением страны, с экспертами, провести народный референдум. Может быть, рассмотреть другие методы улучшения ситуации с пополнением Пенсионного фонда РФ (ПФР), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пожарно-спасательного центра ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (Ростовская область) Роман Карасев.

Большинству граждан, как и президенту РФ Владимиру Путину, не нравится такая жёсткая мера, но выхода из сложившейся экономической ситуации нет. Главное, что в законодательстве будет прописана уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Это важно, потому что эти люди имеют богатый жизненный и профессиональный опыт, который очень нужен молодому поколению. Они хотят и могут ещё принести пользу для страны.

«В целом реформа пенсионной системы страны назрела, но подходить надо дифференцированно и индивидуально рассматривать каждый субъект РФ, потому что страна огромная, в каждом регионе свои климатические условия проживания», — высказал свое мнение Карасев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»