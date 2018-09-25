Киев, , 14:08 — REGNUM НАК «Нафтогаз Украины» с 1 октября 2018 года в очередной раз увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в компании, цена повышается на 9,7% (на 1189,2 грн) по сравнению с сентябрем — до 13 438,8 грн за тысячу кубометров газа. Как подчеркивают в «Нафтогазе», указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных «дочек» госкомпании.

Для других покупателей цена с 1 октября возрастет на 9,4% (на 1248 грн) — до 14 586 грн за тысячу кубометров газа.

Отметим, что это второе подряд серьезное подорожание газа для промышленности Украины — с 1 сентября топливо уже подорожало на 21,1% по сравнению с августом. Тогда в «Нафтогазе» заявили, что рост цены произошел из-за значительного изменения составляющих цены природного газа — в частности роста котировок на европейских хабах и снижения курса гривны к доллару и евро.

Напомним, что население Украины сейчас платит «льготную» цену в 6,9 тыс. грн за тысячу кубометров, хотя МВФ в ультимативной форме давно требует от Киева повысить тариф.

Эксперт Александр Дубинский подчеркивает, что с 1 октября газ для промышленности будет стоить практически столько же, сколько он стоил для промышленности в 2009 году, после подписания действующих сейчас газовых соглашений между Украиной и Россией.

«Учитывая, что никакого словацкого газа в Украине нет (потому что его нет в Словакии), а продаётся тут газ, «отобранный» из транзитной трубы, — напрашивается очень простой вывод. Доходность проекта «Тимошенко-2009» сравнялась с доходностью проекта «Порошенко-2018». Поэтому Кремль устроит победа любого из этих кандидатов в 2019 году», — делает неожиданный вывод эксперт.