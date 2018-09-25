Дагестану нужно 23 млрд рублей на обеспечение чистой водой

Махачкала, , 13:36 — REGNUM Проблема водоснабжения, которая остро стоит в Дагестане, может быть решена, необходимы только большие денежные вложения. Речь идет о сумме в размере 23 млрд рублей. Об этом доложил на встрече с главой республики Владимиром Васильевым 22 сентября врио министра строительства и ЖКХ Малик Баглиев.

При этом он обозначил ряд первостепенных задач. Во-первых, необходимо завершить строительство 43 объектов водоснабжения и водоотведения. Только в городе Буйнакске требуется построить 11 объектов на общую сумму 5,3 млрд рублей.

Глава правительства Артем Здунов предложил в качестве решения проблемы водоснабжения построить три новые артезианские скважины. По его словам, это будет более экономичным вариантом. Васильев поддержал это предложение, отметив, что для республики важен каждый сэкономленный рубль. Он поручил Баглиеву разработать специальную программу «Артскважина».

"Мы сейчас должны сделать так, чтобы была качественная питьевая вода, и никто на этом не наживался. Вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки и качественно», — приводит слова Васильева его пресс-служба.

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Напомним, в Дагестане не один год поднимается вопрос некачественной водопроводной воды, которая подается населению. Еще в 2016 году дагестанское управление Роспотребнадзора сообщало, что в большинстве муниципалитетов источники водоснабжения не отвечают требованиям санитарных норм. По данным ведомства, в республике насчитывается 1472 источника питьевого водоснабжения, 620 из которых не соответствуют нормам.