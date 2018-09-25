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Власти Крыма ждут от Путина 150 миллиардов на дороги

Экономика

Президент России рассмотрит стратегию развития дорожной сети полуострова

Симферополь, 25 сентября 2018, 13:34 — REGNUM  Власти Крыма ждут, когда президент России утвердит подготовленную ими стратегию развития автомобильных дорог полуострова, согласно которой до 2024 года республика должна получить на дорожные работы 154 миллиарда рублей. Об этом 25 сентября журналистам заявил крымский вице-премьер Виталий Нахлупин.

«Общая наша потребность до 2024 года составляет 154 млрд рублей. Стратегия предусматривает приведение в нормативное состояние к 2024 году 50% магистральных дорог и 35% муниципальной дорожной сети. Мы защитили её в Федеральном дорожном агентстве, Министерстве транспорта РФ. Стратегия полностью готова, требуется решение президента о том, что она будет претворена в жизнь», — ответил вице-премьер. По его прогнозу, республика будет осваивать 20−25 млрд рублей в год.

Напомним, по информации специалистов, стратегия предусматривает приведение в нормативное состояние к 2024 году 80−83% республиканских трасс. На данный момент ему соответствует только около 20% дорог полуострова.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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