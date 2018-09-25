В Якутии внедрят грузоперевозки на дирижаблях

Якутск, , 13:30 — REGNUM Освоить забытое направление воздухоплавания для перевозки грузов в Якутии решили Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета (АИЦ СВФУ) им. М. К. Аммосова совместно с Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики (ДКБА), сообщает 25 сентября пресс-служба вуза.

Директор АИЦ Дмитрий Попов пояснил, что грузоперевозки на дирижаблях станут решением проблемы логистики в труднодоступных районах республики, поскольку на огромных северных пространствах отстутствуют дороги и другие пути сообщения.

«Дирижабельные грузоперевозки обладают дешевизной и облегченной инфраструктурой», — сообщил он.

В настоящее время в Якутии создана рабочая группа при участии ДКБА, департамента авиационной промышленности Минпромторга РФ и АИЦ СВФУ. Проект получил название «Дирижабли в Якутии».

В ноябре, при положительном решении и.о. ректора СВФУ Евгении Михайловой, вуз планирует провести выездное совещание руководства и инженерно-конструкторского состава ДКБА. Предполагается, что на совещании будет утвержден проект дорожной карты создания системы дирижабельных грузоперевозок.

Добавим, о возможном освоении серверных пространств Сибири при помощи дирижаблей СМИ сообщали еще в 2016 году. Тогда источники указывали, что в России разрабатывается дирижабль с рабочим названием East2West, который способен заменить собой пять вертолетов Ми8.

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