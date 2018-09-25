В Калининграде названы учреждения, неготовые к отопительному сезону

Калининград, , 13:25 — REGNUM

В Калининграде на сегодняшний день 9 учреждений не имеют отопления — семь загородных лагерей, Морская школа и Янтарный парус. Такая информация сегодня была представлена сегодня, 25 сентября, в докладе на оперативном совещании в администрации Калининграда. В докладе отмечается, что сеть учреждений, подведомственных комитету по социальной политике, в настоящее время включает 190 учреждений.

Большинство из них — 152 — подключены к централизованной системе теплоснабжения. Для отопления остальных задействованы угольные, газовые или дизельные котельные. Одно учреждение — Фридланские ворота — отапливаются с помощью электроэнергии.

На подготовку учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018—2019 годов выделено свыше 39,4 млн рублей. В настоящий момент потрачено более 34,8 млн рублей. Работы на сумму в свыше 4,5 млн рублей в настоящий момент продолжаются. 12 сентября при очередном уточнении бюджета на подготовительные работы были выделены ещё дополнительные 427,6 тыс. рублей.

Наличие твердого топлива на сегодняшний день составляет 93,3 тонны (резерв на 8 дней работы 16 угольных котельных); дизельного топлива — 4,2 тонны (резерв на 8 дней работы 2 дизельных котельных).

«В соответствии с условиями договоров поставка топлива будет осуществляется в учреждения не реже 1-го раза в неделю, что позволит обеспечить бесперебойное отопление в течение всего отопительного сезона», — говорится в докладе.