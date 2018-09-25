Ответ на лозунги Порошенко: на Украине 1,5 млн человек остаются без работы

Киев, , 13:35 — REGNUM Уровень безработицы среди экономически активного населения Украины во втором квартале 2018 года составил 8,3%, сообщает украинский государственный комитет статистики.

В абсолютных цифрах количество занятого населения на Украине во II квартале нынешнего года составило 16,5 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста — 1,5 млн человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также ведомство отмечает, что уровень безработицы во II квартале 2018 года по сравнению со II кварталом 2017 года уменьшился на 0,8 процентного пункта.

Отметим, что украинские власти сами всерьёз не относятся к официальной статистике. Так, в 2017 году вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что реально безработных в пять раз больше, чем зарегистрировано государственными органами. Также Розенко тогда заявил, что на Украине 18 миллионов работающих людей — «при том, страховые взносы уплачивают лишь 11 миллионов людей, вот и имеем формулу дефицита украинского бюджета».

В апреле нынешнего года президент Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в Виннице заявил, что на Украине в настоящий момент в принципе нет проблемы безработицы, а «есть проблема с точностью до наоборот».

«Украина становится частью европейского рынка труда… Это является объективным фактором — с этим сталкивались все новые члены ЕС и соседних стран. Но этот фактор побуждает владельцев бизнеса и топ-менеджмент увеличивать зарплаты в стране. Хочу сказать, что тенденция очень позитивная», — сказал тогда Порошенко.

19 сентября министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе заседания правительства заявила, что проблема с безработицей все-таки есть, причем люди с высшим образованием, которые сегодня не имеют надлежащего трудоустройства, составляют 80% от общего количества безработных. По словам министра, с одной стороны, это свидетельствует о диспропорции в подготовке кадров с профессиональным и высшим образованием, а с другой — говорит о ненадлежащем уровне подготовки как в профессиональных учебных заведениях, так и в высших.

«По данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в Украине достигает 10%, это 1,8 млн человек. Это рекордный показатель за последние годы, особенно с учетом того, что Украина активно «экспортирует» свою безработицу в Евросоюз: туда на работу уже выехало 4−5 млн наших граждан, причем армия гастарбайтеров растет на 30% в год. Страшно даже представить, как увеличатся цифры безработицы, если хотя бы часть трудовых мигрантов вернется на родину», — заявлял экономист Виктор Скаршевский в комментарии изданию «Страна», оценивая ситуацию с безработицей.

Согласно его прогнозу, вымывание трудовых ресурсов с Украины продолжится и далее, и это реальная угроза экономике страны — «мы рискуем окончательно превратиться в аграрно-сырьевую страну без каких-либо внятных перспектив на развитие».