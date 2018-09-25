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В Калининграде введён в эксплуатацию первый энергоблок Прегольской ТЭС

Экономика

Максимальная нагрузка первого энергоблока – 113,2 МВт

Калининград, 25 сентября 2018, 13:11 — REGNUM  В Калининграде на Прегольской ТЭС введён в эксплуатацию первый энергоблок, по результатам испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт, сообщил пресс-центр ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

В настоящее время специалисты ведут пуско-наладочные работы на ПГУ-2, завершаются монтажные работы на двух других установках. Планируемая дата завершения строительства станции — первый квартал 2019 года.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырёх парогазовых блоков, ведётся с июля 2016 года.

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Энергетика
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