Госдума снимает временные ограничения для законов, меняющих госбюджет-2010

Москва, , 13:19 — REGNUM Правительственный законопроект об изменении правил рассмотрения законопроектов, влияющих на доходы и расходы федерального бюджета, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

В частности, правительство предлагает приостановить действие норм Бюджетного кодекса. Речь идет о положениях, которые предусматривают, что все законы, влияющие на доходы и расходы федерального бюджета, должны быть приняты Госдумой за месяц до рассмотрения проекта федерального бюджета на три года.

Правительство предлагает отменить такие положения кодекса до января 2019 года — то есть, для формирования федерального бюджета на 2019−2021 год. Таким образом, все законопроекты, связанные с налоговыми изменениями и межбюджетными трансфертами, могут быть внесены в любое время, вне зависимости от времени рассмотрения проекта госсметы.

«Предсказуемость региональных бюджетов сегодня — самый главный фактор», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).