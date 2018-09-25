Отопительный сезон в Тульской области может начаться с 28 сентября

Тула, , 13:05 — REGNUM Отопительный сезон в Тульской области, с учетом прогнозов синоптиков, может стартовать уже с 28 сентября. Муниципалитетам рекомендовано быть в полной готовности, сообщило управление пресс-службы облправительства по итогам совещания 24 сентября.

На данный момент общий уровень подготовки объектов к работе в зимний период составляет 97%. Работы по ремонту сетей идут в Липках, в поселке Заокский. К зиме готовы все объекты социальной сферы региона, более 10 тысяч домов с центральным отоплением. Отставание есть в Киреевском районе, где из 1094 многоквартирных домов управляющие компании подготовили к началу отопительного сезона 880 домов.

Отметим, что в Туле накануне заработал штаб при администрации города по началу отопительного сезона. Официально отопительный сезон не объявлен, но шесть учреждений соцсферы уже подключены к подаче тепла, по заявкам руководителей.

С 25 сентября отопительный сезон начался в Москве.