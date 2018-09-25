В Белокурихе на средства от курортного сбора расчистят лес

Белокуриха, Алтайский край, , 12:46 — REGNUM В городе-курорте Белокурихе (Алтайский край) приступили к реализации первого проекта на средства от курортного сбора. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 25 сентября, в региональном управлении по внешним связям, туризму и курортному делу, первым объектом, который преобразуют на средства от курортного сбора, стал городской лес.

Специалисты расчистят 12 га леса. Общая сумма контракта — 2,3 млн рублей. Подрядчик уже приступил к работам, в которых задействованы около 30 человек. Убираются поросль и валежник, расчищается место для деревьев.

«Мы не трогаем основные деревья, которые здесь произрастают, — это береза, сосна, рябина. Убираем только клён, валежник, поросль», — сказал первый замглавы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов.

По его словам, это «первый контракт в части использования курортного сбора».

Работы планируют завершить через месяц. Затем для поддержания городского леса в чистоте необходимо будет проводить санитарные чистки раз в три года.

В администрации Белокурихи отметили, что также на средства курортного сбора до конца 2018 года планируют установить 50 скамеек и 50 урн в курортной части города.

За август текущего года курортный сбор в Белокурихе составил 3 млн рублей. С начала проведения эксперимента по курортному сбору (с 1 мая 2018 года) удалось собрать 10,6 миллиона рублей.

Как уже сообщало ранее иа, в Алтайском крае до конца 2018 года размер курортного сбора составляет 30 рублей в сутки с человека. С 2019 года сумма возрастёт до 50 рублей в сутки с человека.

Эксперимент с введением курортного сбора проводится в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях.

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