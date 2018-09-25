Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:19:16 МСК

В Астане назвали причину отказа России от казахстанской электроэнергии

Экономика

По официальной версии, Россия отказалась от импорта электроэнергии по причине несоответствия документов

Астана, 25 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Казахстанские компании «Самрук-Энерго» и KEGOC ведут переговоры с Россией по вопросу возобновления поставок электроэнергии, сообщает 25 сентября издание InformBuro со ссылкой на управляющего директора по финансам и учёту KEGOC Айбека Ботабекова.

По его словам, Россия отказалась от казахстанского экспорта электроэнергии по причине несоответствия документов. Ботабеков добавил, что, по неофициальной причине, России стало невыгодно закупать электроэнергию у Казахстана.

Напомним, 2 августа Россия отказалась от импорта электроэнергии из Казахстана. KEGOC является оператором электроэнергетической системы Казахстана и обеспечивает передачу электроэнергии между региональными стаями.

Читайте также: Центр «зеленых» технологий поможет Казахстану создать экологические проекты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить