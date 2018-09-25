В Астане назвали причину отказа России от казахстанской электроэнергии

Астана, , 12:47 — REGNUM Казахстанские компании «Самрук-Энерго» и KEGOC ведут переговоры с Россией по вопросу возобновления поставок электроэнергии, сообщает 25 сентября издание InformBuro со ссылкой на управляющего директора по финансам и учёту KEGOC Айбека Ботабекова.

По его словам, Россия отказалась от казахстанского экспорта электроэнергии по причине несоответствия документов. Ботабеков добавил, что, по неофициальной причине, России стало невыгодно закупать электроэнергию у Казахстана.

Напомним, 2 августа Россия отказалась от импорта электроэнергии из Казахстана. KEGOC является оператором электроэнергетической системы Казахстана и обеспечивает передачу электроэнергии между региональными стаями.

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