Новосибирские депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2,2 млрд рублей

Новосибирск, , 12:41 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 25 сентября, на расширенном заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрели законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проектом закона доходы бюджета Новосибирской области на 2018 год предлагается увеличить на 1 млрд 143 млн рублей — за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходную часть предлагается увеличить на такую же сумму. Общая сумма поправок — 2 млрд 218 млн рублей, полученных региональным бюджетом за счёт экономии ассигнований по собственным расходам, а также благодаря федеральным дотациям.

Как сообщил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, 972 млн рублей планируется направить на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону, 500 млн рублей — на реконструкцию здания школы по улице Охотская в городе Новосибирск, приобретение оборудования и капитальный ремонт городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также на укрепление материально-технической базы плавательного бассейна «Нептун». На повышение заработной платы работников культуры и дополнительного образования во исполнение указов президента России предусмотрены 240 млн рублей, еще более 175 млн рублей — на транспортное обслуживание населения, около 70 млн рублей — на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, 260 млн рублей — в резервный фонд правительства Новосибирской области на предотвращение и ликвидацию ЧС. Таким образом, доходная часть бюджета Новосибирской области на 2018 год — более 137,9 млрд рублей, расходная — более 141,9 млрд рублей. Дефицит бюджета остался незаёмным. Закон о внесении изменений в региональный бюджет 2018 года планируется принимать в двух чтениях.