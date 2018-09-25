Банкам в РФ будут гарантировать кредиты застройщиков

Москва, , 12:32 — REGNUM Банкам, выдающим целевые кредиты для финансирования жилищного строительства в России, будут предоставлять гарантии. К реализации этой программы приступает госкомпания «Дом. рф».

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В пресс-службе компании уточнили, что разрабатывать механизм гарантий кредитов застройщиков, согласно уже подписанному соглашению, госкомпания будет совместно со Сбербанком и Газпромбанком.

«По таким кредитам предусмотрено применение пониженного коэффициента «риск-вес» в размере 20% вместо 100%», — указывается в сообщении.

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Провести первые пилотные сделки по гарантированию кредитов застройщикам планируется в первом полугодии 2019 года.

Напомним, АО «Дом. рф» основано в 1997 году (прежнее название «Агентство ипотечного и жилищного кредитования). 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В 2015 году на базе «Дом. рф» был создан единый институт развития в жилищной сфере.

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