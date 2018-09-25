Сахалин признан лидером по привлечению иностранных инвестиций в ДФО

Южно-Сахалинск, , 12:24 — REGNUM Сахалинская область стала лидером по привлечению иностранных инвестиций в Дальневосточном федеральном округе, об этом говорится в материалах, подготовленных к Международной конференции «Нефть и газ Сахалина 2018», которая начала свою работу 25 сентября.

В 2017 году область привлекла порядка $8,2 млрд, или более 78% от объема прямых инвестиций, вложенных в регионы Дальневосточного федерального округа, сообщает агентство SakhalinMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на площадке третьего Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что недоволен совместной работой по развитию экономики между Японией и ДФО.

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