Транспортная развязка в Симферополе стала дороже на 100 миллионов

Симферополь, , 12:22 — REGNUM С учётом дополнительных работ стоимость строительства транспортной развязки на Евпаторийском шоссе выросла почти на 100 миллионов рублей. Об этом 25 сентября журналистам сообщил гендиректор подрядчика строительства — ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» — Валентин Завойчинский.

«Контракт был на 959 млн рублей, но потом появились неучтённые работы, из-за чего проектную документацию пришлось корректировать. На сегодняшний день после прохождения экспертизы общая стоимость составляет 1 миллиард 53 миллиона рублей», — уточнил специалист.

Напомним, строительство транспортной развязки началось в июне 2017 года. На данный момент, по информации подрядчика, сделано 70% работ. В июне 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов предложил местным гаишникам ежедневно штрафовать подрядчика, чтобы стимулировать его быстрее завершить работу и не создавать пробки.

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