Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:21:11 МСК

Транспортная развязка в Симферополе стала дороже на 100 миллионов

Экономика

Теперь общая стоимость объекта превышает миллиард рублей

Симферополь, 25 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  С учётом дополнительных работ стоимость строительства транспортной развязки на Евпаторийском шоссе выросла почти на 100 миллионов рублей. Об этом 25 сентября журналистам сообщил гендиректор подрядчика строительства — ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» — Валентин Завойчинский.

«Контракт был на 959 млн рублей, но потом появились неучтённые работы, из-за чего проектную документацию пришлось корректировать. На сегодняшний день после прохождения экспертизы общая стоимость составляет 1 миллиард 53 миллиона рублей», — уточнил специалист.

Напомним, строительство транспортной развязки началось в июне 2017 года. На данный момент, по информации подрядчика, сделано 70% работ. В июне 2018 года глава Крыма Сергей Аксёнов предложил местным гаишникам ежедневно штрафовать подрядчика, чтобы стимулировать его быстрее завершить работу и не создавать пробки.

Об этом: Власти Крыма просят «спустить шкуру» с подрядчика развязки в Симферополе

А также: В Крыму подрядчикам обещают уголовную ответственность за срыв сроков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить