Нефть превысила отметку $81

Москва, , 12:21 — REGNUM Цены на нефть 24 сентября обновили максимумы 2018 года. Цена на смесь марки Brent впервые за долгое время (с 2014 года) превысила уровни $81 за баррель. Сегодня, 25 сентября, баррель смеси Brent торгуется выше вчерашних максимальных значений на отметке $81,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Константин Кузьмин.

«Таким образом рынок продолжает отыгрывать позитив, связанный с воскресным заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе которого участники нефтекартеля договорились о сохранении условий соглашения о снижении объемов добычи нефти. Также в ноябре — декабре Комитет должен разработать новый проект соглашения о квотах на добычу нефти на 2019 год. Кстати, инвесторы не оставляют без внимания риск дефицита предложения на рынке черного золота в случае введения санкций со стороны США в отношении Ирана, что так же является позитивным фактором для цен», — пояснил эксперт.

Негативным же драйвером на сегодняшний день является возможная эскалация конфликта между США и Китаем. Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары китайского производства на сумму $200 млрд. В свою очередь, правительство КНР сообщило о решении вести ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд.

«Торговая война серьезно отразится на нефтяных котировках в ближайшем будущем, потому как для мировых экономик она может стать фактором замедления производства и замедления темпов развития экономики в глобальном смысле. В среднесрочной перспективе можно ожидать консолидацию цен на уровне в $82 за бочку нефти Brent, после чего вероятен откат котировок вплоть до $76», — полагает Кузьмин.

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