Глава «Натофгаза» наказан рублём за отказ предоставить данные о премиях

Киев, , 12:14 — REGNUM Отказ предоставить информацию о списке лиц, получивших премию по результатам дела «Нафтогаза» против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже обернулся для председателя правления украинской компании Андрея Коболева непредвиденными финансовыми расходами. Шевченковский суд Киева оштрафовал его на 1,7 тыс. гривен (около $60), сообщают «Украинские новости».

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Кроме того, суд обязал Коболева также уплатить судебный сбор 352 гривны.

Уточняется, что запрос направил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко. Он попросил предоставить список лиц, которые получили премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом». Ответ правление компании парламентарию предоставило, однако неполный. В нём, в том числе, не были указаны правовые основания для выплаты премий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2018 года наблюдательный совет «Нафтогаза» постановил выплатить правлению компании $45,6 млн за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. При этом народный депутат Украины Александр Вилкул заявил, что прибыль компании, которая стала причиной выплаты премий, была получена за счет продажи газа населению. По данным депутата, общий размер премий в «Нафтогазе» составляет 1 млрд 200 млн гривен.

Ранее, осенью 2017 года, руководство компании уже премировалось в размере годовых зарплат за «победу» в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа. В «Нафтогазе» подтвердили факт премирования руководства, но абсолютную цифру сообщить отказались.

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