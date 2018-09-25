Москва, , 12:13 — REGNUM Торги 25 сентября открылись укреплением российского рубля, но вскоре рынок развернулся. По состоянию на 11:00 мск рубль терял к доллару символических 0,03% и к евро 0,1%. В паре с долларом российская валюта торговалась на отметке 65,8, в паре с евро — на отметке 77,50. Рубль неуклонно укреплялся несколько недель кряду, а сегодня, по всей вероятности, происходит рыночная коррекция, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

«Фундаментальных предпосылок для падения рубля нет, наоборот — можно выделить немало факторов поддержки, среди которых дорогая нефть, очередной налоговый период, монетарная политика ЦБ РФ и общий оптимизм в отношении валют развивающихся стран, следствием которого стала приостановка масштабной распродажи российских активов», — пояснила эксперт .

На фоне вышеперечисленных обстоятельств рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление, но нужно помнить и о рисках, в особенности геополитических. Да и настроения инвесторов в отношении валют развивающихся стран могут в любой момент измениться. Все это вносит в перспективы рубля значительную долю неопределенности.

«Если не произойдет форс-мажоров, рубль 25 сентября может балансировать примерно возле текущих уровней, но нужно учесть, что в преддверии завтрашнего заседания ФРС США и по итогам вчерашнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги заметные перестановки могут произойти в валютной паре EUR/USD. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару на сегодня — 65−66,50, курса рубля к евро — 76,70−78,20», — считает Кулакова.

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