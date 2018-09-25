Дроздов оправдался за дворцы ПФР

Москва, , 12:13 — REGNUM Пенсионный фонд РФ практически не ведет строительства зданий для своей работы, а «дворцы», которые фонд строил ранее, сейчас служат просто офисом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Насчет дворцов — они все построены по нормативам, просто нужно зайти вовнутрь, это обычные офисы», — отметил Дроздов.

По его словам, у фонда есть несколько зданий, находящихся на центральных улицах больших городов, которые принадлежат Росимуществу. Во всех них расположились офисы.

«В 2015 году мы утвердили типовые проекты с Минстроем, и в данном случае все наши клиентские службы, то есть то, что используется для граждан, — они ремонтируются или строятся только по этим типовым проектам», — отметил Дроздов.

По его словам, все потраченные на строительство и ремонт зданий ПФР средства использовались в соответствии с нормативами.

«На всю программу приведения зданий в порядок мы тратим чуть менее 1 млрд рублей», — отметил Дроздов.