«В РФ поменялось множество законов, а пенсионная система — нет»

Курск, , 12:05 — REGNUM Изменения в пенсионное законодательство давно пора было вносить, потому что в стране с момента принятия первой пенсионной реформы произошли изменения в экономике, правовая система страны изменилась, поменялись законы, а пенсионная система так и существует по законам полувековой давности, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления НКО «Курская областная нотариальная палата», член Общественной палаты Курской области Ольга Сердюкова.

В пенсионной сфере таких глобальных изменений, в частности повышения пенсионного возраста, не проводилось. Законы и правовые акты пенсионной системы РФ устарели, и они уже не работают так, как должны работать. поэтому преобразования в этой сфере назрели. Беспокоит вопрос российских сёл и сельских жителей. Обычно там существуют сложности с рабочими местами, невысокая продолжительность жизни, низкие зарплаты, безработица, а жители городов всегда смогут найти себе работу, поэтому поднятие возраста — достаточно разумное решение.

«Первоначально граждане негативно восприняли инициативу властей, это произошло потому, что пенсия для многих людей — дополнительная финансовая поддержка. Никто не хочет лишаться свободных денег. Накал негативных настроения среди населения по поводу повышения пенсионного возраста снял президент РФ Владимир Путин. Граждане поняли, что это неизбежно. Кроме того, глава государства сделал ряд послаблений, что тоже снизило напряженность в обществе. В целом в жизни, прежде всего, надо рассчитывать на себя и самому продвигаться по карьерной лестнице, а не надеяться на других», — высказал свое мнение Сердюкова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»