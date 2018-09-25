С меньшим дефицитом: ПФР отчитался об исполнении бюджета за 2017 год

Москва, , 12:59 — REGNUM Закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда (ПФР) за 2017 год Госдума приняла на пленарном заседании 25 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В целом, как отмечает комитет Госдумы по бюджету и налогам, ПФР в 2017 году исполнил свой бюджет в соответствии с установленным законом. Так, доходы бюджета фонда в 2017 году составили 8,26 трлн рублей, что на 634,9 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Расходы фонда при этом составили 8,31 трлн рублей, что на 6,3% выше, чем годом ранее, и соответствует установленному законом прогнозу. Таким образом, дефицит бюджета ПФР в 2017 году составил 59,4 млрд рублей, что на 162,29 млрд рублей меньше, чем ожидалось по прогнозу

Как отметил в ходе пленарного заседания глава ПФР Антон Дроздов, в 2017 году пенсии индексировались на уровень выше инфляции. На эти цели было направлено 242,1 млрд рублей. При этом страховые пенсии за 2017 год выросли на 4,6%. Средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2017 год на 589 рублей и составил 13,762 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии также вырос — на конец 2017 году он составил 8,797 тыс. рублей, что на 152 рубля выше, чем в 2016 года.

Госдума также рассматривает отчеты об исполнении бюджетов Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Доходы ФСС в 2017 году составили 691,8 млрд рублей, расходы достигли 670,8 млрд рублей. Так, профицит фонда составил 21 млрд рублей. При этом доход бюджета ФОМС по итогам 2017 года оказался выше, чем ожидалось на 1,8% и достиг 1,737 млрд рублей. Расходы составили 1,655 трлн рублей.