Филиал «Калугаэнерго» установил более 10 тыс. «умных счетчиков»

Калуга, , 11:51 — REGNUM В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» полным ходом идет реализация проекта по внедрению «умного учета», который является одним из важнейших направлений цифровизации электросетевого комплекса.

Как сообщила 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, по состоянию на 20 сентября в рамках энергосервисных контрактов филиалом «Калугаэнерго» установлено 10 478 «умных счетчиков». Эти работы в 2018 году ведутся в 10 районах Калужской области: Дзержинском, Ферзиковском, Малоярославецком, Боровском, Людиновском, Мосальском, Сухиничском, Барятинском, Думиничском и Спас-Деменском.

С начала реализации проекта калужские энергетики взяли динамичные темпы, так как снижение коммерческих потерь — приоритетное направление для филиала «Калугаэнерго». Всего в рамках энергосервисных контрактов в населенных пунктах 20 районов Калужской области и пригородах областного центра до конца 2019 года будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных. Основной объем работ будет выполнен в 2019 году.

«От установки «умных счетчиков» потребитель только выигрывает. Повышается качество и надежность электроснабжения за счет исключения незаконного пользования электроэнергией. Потребитель даже может снизить свои расходы за счет применения дифференцированных тарифов «день-ночь» и реально экономить. То есть установка «умного учета» дисциплинирует потребителей и стимулирует рационально использовать энергоресурсы. Надо отметить, что установка счетчика для потребителя абсолютно бесплатная! Прибор устанавливается на опоре ЛЭП. Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее показание счетчика и другие данные, которые автоматически собираются на сервере сбора информации», — сказала Наталья Копоня.

Для электросетевой компании внедрение интеллектуальной системы учета имеет ряд существенных преимуществ. Суммы издержек, которые раньше несла электросетевая компания в связи с возмещением затрат за незаконно потребленную электроэнергию, будут дополнительно направляться на реализацию производственных программ, что повысит надежность электросетевого комплекса региона и расширит возможности по подключению новых потребителей без дополнительных затрат на строительство новых энергомощностей. Безусловно, это будет способствовать развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности.

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