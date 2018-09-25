Эксперт: направлять нефтепродукты на внутренний рынок следует через биржу

Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Из двух предложенных вариантов стимулирования поставок нефтепродуктов на внутренний рынок предпочтительнее биржевой механизм, его использование сбалансирует рынок, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 25 сентября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявление главы ФАС Игоря Артемьева о намерении ведомства добиться от нефтеперерабатывающих заводов переориентации части поставок на внутренний рынок.

Ранее Артемьев в интервью «Коммерсанту» сказал, что ФАС потребует от НПЗ «немедленной» переориентации части поставок на внутренний рынок. Если это не будет сделано, ведомство предложит законодательно обязать реализовывать нефтепродукты на внутреннем рынке либо через биржу, либо через прямые поставки. Закон обяжет поставлять 17,5 процента добываемого в стране сырья на российские НПЗ.

Сейчас низкая маржинальность переработки связана с тем, что нефтеперерабатывающие заводы входят в состав холдингов. Конъюнктура способствует экспорту нефти, и основные инвестиции компаний направлены именно туда. Никто не хочет вкладываться в НПЗ, потому что это значительно менее выгодно, все ждут поддержки от государства.

Вариант направления нефтепродуктов на внутренний рынок через биржу — это уже вполне рыночный механизм, в отличие от идеи заставить проводить прямые поставки. Заявки безадресны, купить эти объемы может любой участник. Поскольку торговля идет через трейдеров, сговор практически исключен.

Все это сделает рынок более сбалансированным. К тому же если какой-то компании, к примеру, к концу года нужно будет вывести на внутренний рынок большие объемы, чтобы уложиться в указанные государством рамки, то это будет способствовать снижению цен.