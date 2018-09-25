Бюджет Петербурга скорректируют с уменьшением дефицита

Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге скорректируют в сторону увеличения действующий бюджет 2018 года. При этом дефицит бюджета будет уменьшен. Об этом стало известно 25 сентября на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников, доходную часть бюджета-2018 предлагается увеличить на 12 млрд рублей, расходы — на 7,4 млрд рублей. Дефицит бюджета и соответствующий объем заимствований сокращается на 7,5 млрд рублей. Таким образом, отношение дефицита бюджета к собственным доходам составит 8,5% против 10% в первоначальном варианте бюджета-2018.

«По предварительным оценкам, доход бюджет Петербурга в 2018 году составит почти 551 млрд рублей. На 7,1 млрд вырастут собственные доходы бюджета, на 4,5 млрд — безвозмездные поступления из федерального бюджета, на 350 млн вырастут межбюджетные трансферты из Ленинградской области», — пояснил глава комфинансов Петербурга.

Он также отметил опережающие темпы поступления в бюджет доходов от НДФЛ, налога на имущество организаций, налога по упрощенной системе налогообложения и акцизов.

При этом в бюджете-2018 будут на 2,6 млрд рублей сокращены расходы на выполнение адресной инвестиционной программы. На 2,2 млрд рублей сокращены субсидии метрополитену в связи с переносом сроков ввода электродепо «Южное» с апреля на декабрь текущего года. Но часть этих средств оставят в транспортной отрасли и направят на субсидирование наземных пассажирских перевозок и на закупку нового подвижного состава.

Расходы на обслуживание внутреннего долга Санкт-Петербурга сокращены на 1 млрд 87 млн рублей.

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Высвободившиеся и дополнительные средства будут направлены на выполнение в Петербурге госпрограмм в области образования, здравоохранения и социальной сферы.

В том числе средства пойдут на обеспечение антитеррористической защищенности петербургских учреждений дошкольного и среднего образования, на увеличение зарплат педагогам в рамках выполнения майских указов 2012 года, на капремонт учреждений образования.

«По отрасли здравоохранения увеличены расходы на бесплатные медикаменты, изделия медназначения, продукты питания для льготных категорий граждан, совершенствования оказания медпомощи больным с онкологическими заболеваниями», — отметил Корабельников. Еще 311 млн рублей дополнительно пойдут на закупку новой медтехники и расходных материалов к ней.

Увеличатся расходы на социальные выплаты гражданам, компенсации поставщикам социальных услуг и зубопротезирование для льготников.

Дополнительные 1 млрд 355 млн рублей будут направлены на увеличение уставного капитала АО «ИТМО Хайпарк», созданного для реализации проекта кампуса ИТМО в городе-спутнике Южный. Еще 614 млн пойдут на развитие особой экономической зоны Санкт-Петербурга.

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Правительство Петербурга одобрило предложенные корректировки и направило законопроект в Заксобрание города для утверждения.

Напомним, по расчетам комитета финансов, дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год планируется в размере 9,2%, однако в процессе обсуждения и принятия законопроекта о главном финансовом документе города дефицит может вырасти до максимально разрешенного законодательством уровня в 10%.

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