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Как медучрежения Прикамья избавляются от кредиторской задолженности

Экономика

На 1 сентября 2018 года задолженность по кредитам составила 140 млн рублей, тогда как в 2017 году сложилась в общей сумме 700 млн рублей

Пермь, 25 сентября 2018, 11:39 — REGNUM  В Пермском крае отмечено значительное сокращение кредиторской задолженности: с 700 млн рублей в 2017 году до 140 млн — в 2017 году. Сокращение составило 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Количество организаций здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, сократилось вдвое. По данным профильного ведомства, это стало возможным за счет укрупнения медучреждений, увеличения размера подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. В качестве единовременной меры финансового оздоровления из краевой казны было выделено 300 млн рублей учреждениям, находящимся в зоне финансового риска.

Кроме того, чиновники минздрава начали усиленно контролировать закупки, а также использованием имущественного комплекса.

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