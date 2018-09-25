Как медучрежения Прикамья избавляются от кредиторской задолженности

Пермь, , 11:39 — REGNUM В Пермском крае отмечено значительное сокращение кредиторской задолженности: с 700 млн рублей в 2017 году до 140 млн — в 2017 году. Сокращение составило 80%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Количество организаций здравоохранения, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, сократилось вдвое. По данным профильного ведомства, это стало возможным за счет укрупнения медучреждений, увеличения размера подушевого финансирования амбулаторно-поликлинической помощи. В качестве единовременной меры финансового оздоровления из краевой казны было выделено 300 млн рублей учреждениям, находящимся в зоне финансового риска.

Кроме того, чиновники минздрава начали усиленно контролировать закупки, а также использованием имущественного комплекса.